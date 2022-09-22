Совершенно ужасная ложь – в РФ не частичная, а полная мобилизация – российский оппозиционер

Объявленная Путиным мобилизация на самом деле является полной, а не частичной, как об этом соврал президент РФ.

Российские власти лгут своим гражданам о мобилизации и причинах войны против Украины, поэтому россияне откликнулись на истерику "кремлевского бункера" раскупленными в аэропортах билетами.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL.

"Что касается мобилизации, то она, конечно, никакая не частичная. Фактически речь идет о поэтапной, полной мобилизации. Все военнообязанные должны быть отправлены на фронт", — уверяет он.

Журналист убежден, что российское руководство лжет своим гражданам о мобилизации и о причинах войны против Украины.

"Конечно, все это сопровождается абсолютно ужасной ложью. Я уже не говорю о самом выступлении Путина, которое было назначено на позавчера (20 сентября. – Ред.). Оно, конечно, не состоялось. Не понятно, что и как говорить, как упаковывать эту безумную глупость. Но в конце концов он что-то выдавил из себя, это записали, смонтировали и выдали населению. "Украина готовилась напасть и она напала, на Россию напало НАТО". Правда, никаких следов нападения никто не видел", — отмечает Игорь Яковенко.

Также журналист отметил, что российское руководство скрывает настоящие потери армии РФ и значительно преувеличивает потери ВСУ. Учитывая данные, которые приводит Россия, причины мобилизации, озвученные Кремлем, звучат совсем нелогично.

"Шойгу сказал, что Украина потеряла половину армии, Россия потеряла менее 6 тыс., однако почему-то РФ необходимо дополнительно получить еще 300 тыс. Где здесь логика, где здесь арифметика? Но у Путина вместо логики - Шойгу", — отмечает он.

Российский оппозиционный политик добавил, что в РФ никто не "хочет умирать, тем более неизвестно за что".

"Этот вербальный дымовой занавес не имеет никакого значения. Значение имеет только одно – что россияне отозвались на эту ложь и истерику "кремлевского бункера" тем, что мгновенно исчезли билеты на все международные авиарейсы, прежде всего на рейсы в страны Центральной Азии. "Никто не хотел умирать ". Тем более, что неизвестно, за что", — подытожил он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации планируется набрать в армию 300 тыс. человек.

В то же время советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в России на самом деле была объявлена полная мобилизация, несмотря на то, что власть называет ее частичной. Несмотря на объявленные планы набрать в армию 300 тыс. человек, на самом деле никто в РФ не сможет проконтролировать реальное количество мобилизованных.

Читайте также: