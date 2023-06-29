Совершите герметизацию помещений, избегайте паники: в Запорожье начались учения из-за возможной аварии на ЗАЭС

В ОВА предупредили, что из-за учения возможны временные ограничения движения на отдельных участках города.

В Запорожье и Запорожском районе в четверг, 29 июня, начались масштабные командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты области на фоне возможной аварии на ЗАЭС.

Об этом сообщает глава ОВА Юрий Малышко.

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Он предупредил, что из-за обучения возможны временные ограничения движения на отдельных участках и призвал граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Отмечается, что в случае получения официального сообщения от органов государственной власти и местного самоуправления об угрозе наступления чрезвычайной ситуации, связанной с ЗАЭС, необходимо действовать соответственно следующему алгоритму:

Избегать паники и сохранять спокойствие.

Помогать друг другу. Предупредите соседей, окажите помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям.

Заберите в дом домашних животных.

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.

Произведите герметизацию помещений (окон, дверей) (не подходите к ним без необходимости), отключите кондиционеры, вентиляторы, закройте вентиляционные отдушины, дымоходы и т.д.

Будьте в готовности по отдельному указанию органов местной власти провести йодную профилактику всему населению до 40 лет (необходимые дозы и порядок проведения размещены на сайте облгосадминистрации).

Сделайте запас воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.

Соберите «Экстренный чемодан», в частности к нему герметично упаковайте пищевые продукты, воду, комплект запасной одежды, документы и ценные вещи.

Произведите эвакуацию детей, беременных женщин, больных максимально используя личный автотранспорт с помощью родственников, соседей, друзей, знакомых, а в случае невозможности направьте их в сборные пункты эвакуации.

Покидая помещение (квартиру, дом) выключите источники электро, водо- и газоснабжения, возьмите подготовленные вещи, наденьте средства защиты.

Запрещается нахождение на открытой местности без острой необходимости.

При выходе на улицу – обязательно наденьте защитные средства (сапоги, плащ, накидки, головные уборы, респираторы и т.д.).

Ограничьте прием пищи местного производства.

Не двигайтесь на автотранспорте по обочине и дорогам без жесткого покрытия.

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Будьте готовы к:

проведение дезактивации территорий и предотвращение опыления на открытых местностях;

организации санитарных барьеров на входах в помещения (группы помещений), домов, то есть снятие верхней одежды и переобувь.

следите за дополнительными сообщениями от органов власти, ГСЧС, полиции.

Алгоритм действий для украинцев, проживающих на временно захваченных территориях:

необходимо эвакуироваться на безопасные территории приближенные к побережью Азовского моря любым доступным для вас способом. Предупреждают о возможном заминировании территорий, агрессивных действиях и применении оружия со стороны оккупантов.

берите с собой только документы и вещи первой необходимости в герметичной упаковке.

руководство Государства и области обратилось в Международный Красный Крест для оказания помощи в проведении эвакуации.

Как сообщалось ранее, в случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей Украины. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия с высокой вероятностью может совершить подрыв АЭС.

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