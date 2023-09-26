Совещание закончилось досрочно: HIMARS ударил по штабу офицеров РФ под Херсоном — видео

Появилось видео удара ВСУ по штабу россиян под Херсоном.

В Сети показали видео недавней "бавовны" во временном пункте управления оккупантов под Херсоном. В результате удара HIMARS было ликвидировано восемь офицеров РФ.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Так, благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS попала в здание, где проходило совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии в Херсонской области.

"8 офицеров закончили совещание досрочно, не приходя в сознание, еще столько же получили ранения. Огонь по штабу был наведен с помощью украинского БПЛА "Лелека", - говорится в сообщении.

Напомним, эксперт рассказал, где ВСУ могут прорвать оборону оккупантов.

Читайте также: