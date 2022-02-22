Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе

Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе

Так называемые договоры о дружбе и сотрудничестве с ОРДЛО были рассмотрены сегодня.

Вопрос о ратификации так называемых договоров о дружбе и сотрудничестве с псевдореспубликами рассмотрен Советом Федерации сегодня, 22 февраля. Накануне президент РФ Владимир Путин также обратился в парламент РФ, чтобы признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

За проголосовали 398 депутатов.

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО заявил, что своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска в Донбассе, которые находились там с 2014 года.

Президент США Джо Байден 22 февраля подписал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР" по признанию Россией их "независимости".

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