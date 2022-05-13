Совет ООН по правам человека поддержал расследование военных преступлений России

Против расследования зверств российских кафиров вблизи украинской столицы были Китай и Эритрея.

В четверг, 12 мая, Совет ООН по правам человека принял решение провести расследование возможных военных преступлений российских оккупантов вблизи столицы Украины.

Об этом сообщили в Twitter Совета ООН, опубликовав результаты голосования.

За предложенную Киевом резолюцию об образовании специальной следственной комиссии проголосовали 33 страны.

Двенадцать государств-членов, среди которых Куба, Казахстан, Индия, Пакистан, Узбекистан и Венесуэла, воздержались от голосования. Только Китай и Эритрея высказались против этого предложения.

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Human Rights Council voted k increase scrutiny on "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several others towns and cities.



✅ YES: 33

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022

Посол Китая Чэнь Сюй, комментируя эту резолюцию, пожаловался на "политизацию Совета", заявив, что такой документ "может подлить масла в огонь".

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Высший правозащитный орган ООН также призвал Россию немедленно предоставить гуманитарным работникам доступ к гражданским лицам, вывезенным из Украины в Россию, поскольку украинские граждане жалуются на принудительное перемещение людей через границу против воли.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла решение о том, что Чехия займет место России в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека до 31 декабря 2023 года.

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