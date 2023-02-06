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Совет отменил НДС и пошлины на ввоз дронов, тепловизоров и раций

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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Совет отменил НДС и пошлины на ввоз дронов, тепловизоров и раций

Фото: Заметки налогового консультанта

По обращению волонтеров в список добавили рации

В Верховной Раде Украины приняли законопроекты №8360 и №8361-д по освобождению от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

В общей сложности документы поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.

"Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", – написал Железняк.

Известно также, что по обращениям волонтерских организаций добавили рации.

Ранее стало известно, что с 27 января действует новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Следовательно, предприятие может забронировать до 50% работников.

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Дата публикации
Просмотры
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