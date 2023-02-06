Совет отменил НДС и пошлины на ввоз дронов, тепловизоров и раций

По обращению волонтеров в список добавили рации
В Верховной Раде Украины приняли законопроекты №8360 и №8361-д по освобождению от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.
Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
В общей сложности документы поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.
"Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", – написал Железняк.
Известно также, что по обращениям волонтерских организаций добавили рации.
Ранее стало известно, что с 27 января действует новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Следовательно, предприятие может забронировать до 50% работников.
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