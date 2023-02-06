Совет отменил НДС и пошлины на ввоз дронов, тепловизоров и раций

В Верховной Раде Украины приняли законопроекты №8360 и №8361-д по освобождению от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

В общей сложности документы поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.