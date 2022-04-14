Рада признала режим РФ нацистским и запретила использовать знаки Z, V и символику армии России

Рада признала режим РФ нацистским и запретила использовать знаки Z, V и символику армии России

Также РФ признана государством-террористом, и запрещается какая-либо пропаганда российского режима и агрессии против Украины.

Верховная Рада приняла законопроект №7214 о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины.

Соответствующее решение было поддержано нардепами во время закрытого заседания парламента 14 апреля.

Согласно закону, РФ признано государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине, а также запрещается любая пропаганда российского режима и агрессии против Украины. Также запрещается использование знаков V и Z и использование символики вооруженных сил России.

Как говорится в пояснительной записке, российские символы запрещено размещать:

на любых рекламных носителях;

на транспорте;

на одежде;

в местах проведения массовых мероприятий;

в агитационных материалах (кроме материалов против российской агрессии);

в постах в соцсетях, исключение — сообщения, очевидно осуждающие режим и деятельность России;

в фильмах, передачах, видеоблогах; исключение — сообщения, осуждающие режим и деятельность России;

в рекламе по телевидению, радио и в интернете.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Подробнее – по этой ссылке.

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