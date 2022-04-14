Рада признала режим РФ нацистским и запретила использовать знаки Z, V и символику армии России

Также РФ признана государством-террористом, и запрещается какая-либо пропаганда российского режима и агрессии против Украины.
Верховная Рада приняла законопроект №7214 о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины.
Соответствующее решение было поддержано нардепами во время закрытого заседания парламента 14 апреля.
Согласно закону, РФ признано государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине, а также запрещается любая пропаганда российского режима и агрессии против Украины. Также запрещается использование знаков V и Z и использование символики вооруженных сил России.
Как говорится в пояснительной записке, российские символы запрещено размещать:
- на любых рекламных носителях;
- на транспорте;
- на одежде;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- в агитационных материалах (кроме материалов против российской агрессии);
- в постах в соцсетях, исключение — сообщения, очевидно осуждающие режим и деятельность России;
- в фильмах, передачах, видеоблогах; исключение — сообщения, осуждающие режим и деятельность России;
- в рекламе по телевидению, радио и в интернете.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Подробнее – по этой ссылке.
Читайте также:
- "Это умышленное решение России": США признают зверства российских оккупантов в Украине геноцидом — Нуланд
- Трюдо вслед за Байденом назвал агрессию РФ против Украины геноцидом
- Владимир Кличко: то, что армия РФ сделала в Украине – это то же, что и нацизм под руководством Гитлера