"Советали фактически сдаться тирании": Зеленский напомнил о первых днях войны

Украинский президент рассказал, как ему предлагали покинуть страну.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ему говорили в первые дни после 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 15 апреля.

“Я помню первый день вторжения Российской Федерации. Я помню, что мне говорили 24 февраля. В том числе и сильные мира сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы устоим. Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться тирании”, — рассказал украинский президент.

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По его мнению, такие советы звучали потому, что в мире еще не знали, насколько украинцы смелы, как ценят свободу и возможность жить так, как они хотят.

Хозяина Кремля и его приспешников Зеленский назвал людьми, которые "руководят так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и крадет домой даже обычную бытовую технику".

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Напомним, российские оккупанты-мародеры, отступившие из Киевской области в Беларусь, штурмовали курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное.

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