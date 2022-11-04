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Советник Байдена пообещал, что США постараются обеспечить Украину всем необходимым для деоккупации

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Советник Байдена пообещал, что США постараются обеспечить Украину всем необходимым для деоккупации

Фото: Associated Press

Салливан с украинскими властями обсуждал, какое оружие необходимо для наступления.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в Киеве подчеркнул, что Америка приложит все усилия, чтобы помочь ВСУ освободить все оккупированные РФ украинские территории.

Об этом советник США по нацбезопасности Салливан сказал на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Андрея Ермака в Киеве 4 ноября.

"Мы услышали доклады командующих по этому направлению. И не мне характеризовать ситуацию на поле боя. Впрочем, мы должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы продолжались эти операции. Мы обсуждали, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. И мы будем делать все возможное, чтобы помочь", — отметил Салливан.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Российские захватчики пытаются создать впечатление, что они бегут с правого берега Херсона, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. На самом же деле захватчики остаются там. 3 ноября они сняли триколор со здания ОВА. Как пояснили в ВСУ, это оккупанты делают для заманивания украинской армии.

Более того, россияне готовят Херсон к уличным боям. На фоне этих событий ВСУ освободили село Малая Сейдеминуха Бериславского района и подняли там украинский флаг.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин убежден, что ВСУ могут отвоевать все правобережье Херсона вместе с областным центром.

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Дата публикации
Просмотры
591
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