Советник даже танцевал: Макрон верил, что разговорами с Путиным он может отвлечь войну в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом российского вторжения в Украину пытался убедить Путина не начинать войну.

Во время разговора с диктатором 20 февраля Макрон верил, что войны удастся избежать.

Об этом пишет Washington Post.

20 февраля Макрон позвонил Путину и попросил его согласиться на встречу в Женеве с Байденом. Этот разговор заставил президента Франции поверить, что Путин наконец-то готов к урегулированию.

"Это предложение, которое заслуживает того, чтобы его принять во внимание", — сказал Путин.

Макрон настаивал, что Путину нужно встретиться с Байденом. Путин не взял на себя никаких обязательств и заявил, что подумает.

"Je vous remercie, Monsieur le President", — подытожил Путин, поблагодарив французский язык.

На аудио слышно, как Макрон смеется от восторга, когда он кладет трубку. Президент Франции и его советники считали, что они совершили прорыв. Дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонне даже потанцевал.

"Но на следующий день в телеобращении Путин официально признал две сепаратистские украинские области на Донбассе, включая территорию, контролируемую Киевом, независимыми государствами. Это был яркий знак того, что Путин — если не считать его франкоязычные любезности — намерен расчленить Украину ", – пишет издание.

Напомним, Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину действительно планировала полную оккупацию. Путин хотел быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского, а оккупационная армия планировала дойти до западных областей, которые российский диктатор считает неонацистскими и заселенными русофобами.

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