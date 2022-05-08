Советник главы МВД о судьбе Крымского моста: "Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени"

Советник главы МВД о судьбе Крымского моста: "Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени"

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив считает, что подрыв Крымского моста будет обязательным.

По его словам, "это вопрос только времени". Он пояснил, что Украина пока не может разрушить мост, потому силы находятся слишком далеко для нанесения удара.

Об этом сообщил советник главы МВД в воскресенье, 8 мая.

"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", — сказал советник главы МВД Виктор Андрусов.

Стоит отметить, что ранее в Совете национальной безопасности и обороны заявляли, что ударят по Крымскому мосту, как только появится возможность.

К слову, Крымский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии, которая, в частности, базируется на южном направлении.

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