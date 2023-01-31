Советник мэра Мариуполя сообщает о мощных взрывах по всему городу: "Ночь перестает быть томной"

По информации мэра Мариуполя, в городе прогремели по меньшей мере 7 мощных взрывов.

Во временно захваченном россиянами Мариуполе вечером 31 января прогремели мощные взрывы. Их было слышно в разных районах города. Оккупанты заявляют об "успешной" работе ПВО.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, есть "прилет" между с. Виноградное и Пионерское. Пропагандисты традиционно заявляют об "атаке" беспилотников.

"Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные паблики пропаганды, конечно, отчитываются о стандартных "атаках БПЛА" и "все цели сбиты". Желательно за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопков новости. Ночь перестает быть томной", — говорится в его сообщении.

Пока официального комментария от украинской стороны нет.

Какая ситуация в Мариуполе

Российско-оккупационные власти проводят тотальную русификацию школ в оккупированном Мариуполе. Каждая неделя начинается с гимна России и "разговора о важном".

Кроме того, в захваченном Мариуполе российские оккупанты продолжают уничтожать дома. Перед этим они их вычищают, а потом сносят. Так, десятки многоэтажных построек превращаются в руины.