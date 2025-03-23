Советник Трампа заявил о том, что удары с воздуха по инфраструктуре уже прекратились.

По словам Уолтца, удары с воздуха по инфраструктуре Украины и России уже якобы удалось прекратить. Интересно, смотрел ли он последние новости.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что удары с воздуха по инфраструктуре Украины и России якобы уже удалось прекратить.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Прогресс будет. У нас уже есть это прекращение огня с воздуха по инфраструктуре. Оно вступило в силу сразу после разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе", – заявил Уолтц.

По его словам, сейчас будет обсуждаться прекращение огня в Черном море, "чтобы обе стороны могли транспортировать зерно, топливо и снова начать торговлю в Черном море".

А потом будет идти речь о заморозке линии фронта. Он отметил сложности установки "линии контроля" на фронте протяженностью почти 800 миль (более 1280 километров).

Напомним, что в последние дни Россия наоборот – еще больше усилила свои удары. Враг выбирает отдельно взятый город и направляет туда много "Шахедов". За последние дни среди других под вражеские атаки попали Кропивницкий, Одесса, Запорожье и Киев.

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