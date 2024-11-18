Советник Трампа заявил об опасности эскалации из-за дальнобойных ударов по РФ

Майк Уолтц, избранный Дональдом Трампом на должность советника по национальной безопасности, выразил обеспокоенность разрешением на использование ракет ATACMS для ударов по территории России, считая это потенциальной угрозой дальнейшей эскалации войны.

Об этом сообщил журналист издания "Голос Америки" Остап Ярыш в социальной сети Х (Twitter).

Уолтц отметил, что администрация Байдена не информировала его заранее об этом решении.

"Это еще один шаг к эскалации. И никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация Байдена реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну", – говорит советник Трампа.

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В качестве примера эскалации Волтц привел продажу Ираном нефти в Китай, полученные средства от которого используются для поставок ракет и беспилотников в Россию. Эти вооружения, по его словам, Россия применяет для ударов по украинской критической инфраструктуре.

"Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? какими должны быть рамки соглашения и кто будет сидеть за этим столом?" – отметил Волтц.

Напомним, что по словам Борреля, США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.