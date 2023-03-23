Советник Залужного назвал ежемесячные потери РФ и анонсировал контрнаступление ВСУ, "что шокирует мир"

Дэн Райс подчеркнул, что сейчас на фронте уничтожаются все лучшие подразделения российской армии. Он верит в "мощное контрнаступление" Украины весной.

Потери России в войне против Украины ежемесячно составляют около 25 тыс. военных – и это только убитыми. Количество раненых втрое больше.

Об этом советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс рассказал в интервью NV.

Комментируя потери РФ в войне против Украины, он выразил мнение, что "Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия".

По оценкам офицера, президент России Владимир Путин дальше совершает промах за промахом, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", – объяснил Райс.

По его данным, на сегодняшний день бойцы ВСУ ликвидируют около 25 тыс. российских военных в месяц, и примерно такими будут цифры вражеских потерь за март. Еще около 75 тыс. российских потерь за март – это раненые.

Советник главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что сегодня на фронте уничтожаются все лучшие подразделения российской армии.

"Ужасное время для атаки. Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – подчеркнул Райс.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 23 марта, общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют около 168 150 человек. Так, только за предыдущие сутки было ликвидировано 660 окупантов.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, российское командование не жалеет ни боеприпасов, ни техники, ни солдат для достижения минимальной выгоды на фронте.

По данным украинской разведки, вражеские войска больше не способны проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. Кроме того, так называемое "большое" наступление окупантов оказалось просто элементом пропаганды.

Оккупанты, бегите - украинскую десантуру активно готовят для наступления

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