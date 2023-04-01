"Советов оккупации Херсона": СБУ обнародовала разговоры митрополита УПЦ МП Павла

Служба безопасности Украины обнародовала беседы митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. В них наместник неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев и унижал взгляды верующих других конфессий.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что митрополит не скрывал свои связи с Россией, более того, призывал молиться за московского патриарха.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила враждебные настроения митрополита относительно религиозных убеждений украинцев.

"На основании собранных доказательств Лебедю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной) агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — говорится в сообщении.

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Кроме того, СБУ опубликовала один из личных разговоров Лебедя, где он радуется оккупации Херсона, а вторжение РФ называет "войной Америки и России до последнего украинца".

"Уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже и флаги русские везде... Люди довольны. Он показывают, я то не умею, слава Богу, и не хочу, а показывают по Интернету. Вот и все. Конечно, не уступят. говорили, что будет война Америки и России до последнего украинца. Еще немного осталось. Сразу предупреждаю, не будь где-то близко, где есть какая-то часть, там, что-то такое, какой-то завод", — говорил митрополит неназванному собеседнику.

В то время как в другой записи наместник заявил, что Украина сама виновата в том, что Россия напала на нее.

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"Пишут сегодня в ютубе, ударили по тем лабораториям американским в Киеве и Одессе, чтобы аж от них пыль разлетелась... Уничтожают Украину полностью. Ну, эти бьют по полной, а эти же провоцируют", — заявил Павел.

Напомним, Служба безопасности Украины утром, 1 апреля, в 7:30 объявила подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

В СБУ также сообщили, что митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины.

В Шевченковском районном суде города Киева сегодня, 1 апреля, избирают меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу Лебедю.

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