Советская традиция: Лавров рассказал, будет ли РФ "подгонять победы" в Украине до 9 мая

Глава МИД страны-агрессорки сказал, что темпы продвижения российских оккупантов в Украине "не зависят от дат".
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заверил, что у Кремля нет планов "подгонять" завершение войны против Украины ко Дню победы 9 мая.
Об этом Лавров сказал в интервью итальянской телекомпании Mediaset.
"Наши военные не будут подгонять искусственно свои действия под какую-то дату, в том числе 9 мая", — отметил он.
По словам Лаврова, подход "обязательно к какому-то празднику делать что-то большое, громкое" советский и заверил, что армия российских оккупантов ничего подобного не будет делать.
Ранее сообщалось, что Путин хочет создать так называемую "ХНР" до 9 мая.
Напомним, Сергей Лавровпригрозил миру ядерной войной. В ответ президент США Джо Байден заявил, что комментарии Лаврова о возможности ядерной войны "безответственны".
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