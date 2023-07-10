"Советские и близко не стоят": какие преимущества БМП M2 Bradley на поле боя

К примеру, однажды экипаж и десант Bradly остались цели после прямого попадания вражеского "Града" по машине.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о преимуществах американских боевых машин пехоты M2 Bradley на поле боя.

Маляр напомнила, что Минобороны США объявило дополнительный пакет помощи Украины в сфере безопасности и обороны, в котором, в частности, есть боевые машины пехоты M2 Bradley.

Bradley снабжена 25-мм автоматической пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров.

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По словам замминистра, первую партию машин Украина получила зимой 2023 года.

"Основная задача БМП на поле боя – это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется на отлично. Еще один важный фактор, делающий эту боевую машину действительно ценной для наших военных – защищенность", – говорит Маляр.

Замминистра рассказала о случае, когда экипаж и десант Bradly остались цели после прямого попадания ракеты "Граду" по машине.

Другой случай, где Bradly взорвался на противотанковой мини и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали.

"Как отмечают украинские защитники, советские БМП по степени защиты даже близко не стоят с американским аналогом", – передает их слова Маляр.