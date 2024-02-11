"Советский человек": россияне запустили кампанию против Сырского — что известно

Россияне запустили кампанию против нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и пытаются навязать ему образ "советского и русского человека".

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Для этого они ищут его родственников в РФ, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании — дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ", — объясняет ЦПДС.

Там подчеркнули, что Александр Сырский долгое время являлся частью команды эксголовнокомандующего Валерия Залужного.

Сырский командовал успешными операциями, в частности, по освобождению Киевщины и Харьковщины.

"Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Так что Сырский показал, что умеет добиваться результата в войне против РФ. Команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение. Это является предпосылкой для системных улучшений в ВСУ ", – добавили в Центр противодействия дезинформации.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

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