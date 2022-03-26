Советы родителям, бегущим от военных действий вместе с детьми: важнейшая информация

Отправляйте брошюру всем, кому она может помочь.

ЮНИСЕФ создали брошюру с важнейшей информацией для родителей, бегущих от военных действий вместе с детьми.

Об этом идет речь на странице детского фонда ООН в Facebook.

Основные правила безопасности, гигиены, питания, прививки, психологической поддержки – все это собрано в одной брошюре.

"Мы подготовили ответы на вопросы, которые сейчас наиболее актуальны. Они помогут создать безопасную среду и поддержать здоровье украинских детей и их родителей.

Отправляйте брошюру всем, кому она может помочь" — говорится в сообщении.

Напомним, что один месяц войны в Украине повлек за собой перемещение 4,3 миллиона детей, что составляет более половины детского населения страны (7,5 миллиона). В эти данные входит более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

"Война привела к одному из самых стремительных и масштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны, – отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для следующих поколений. Безопасность детей, их благополучие и доступ к основным услугам – все это под угрозой из-за непрекращающегося ужасного насилия".

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине с начала войны 24 февраля погиб как минимум 81 ребенок и 108 детей получили ранения. Однако эти цифры показывают только те случаи, которые ООН смогла подтвердить, так что настоящее число погибших, вероятно, гораздо выше.

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