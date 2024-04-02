Совместная работа ТЦК и Нацполиции: кого правоохранители доставляют в отделение и на кого выписывают протоколы

В Украине Нацполиция получает обращение от ТЦК по уклонистам, однако правоохранители только доставляют таких людей в ТЦК и СП. Уже после этого на них составляются административные протоколы.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев.

По его словам, подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", – сказал руководитель департамента НПУ.

Кроме того, в ТЦК составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке. Однако человек может объективно рассказать, почему он не прибыл по повестке. И если это уважительные причины – админдело закрывается. В противном случае ему грозит наложение административного штрафа.

"Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда человек прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же у человека нет возможности доказать, что он не появился по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа", – подчеркнул Ахрамеев.

Напомним, что Верховная Рада уже в апреле должна принять во втором чтении законопроект о мобилизации. В нем предусмотрен ряд наказаний для лиц, уклоняющихся от призыва, в том числе лишение водительских прав.

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