Совместные учения вооруженных сил РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум на неделю

Совместные учения вооруженных сил РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум до 6 февраля.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 28-29 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесневский", "Гожский".

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В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас такое выглядит так с 30 января и до:

◾️227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.02;

◾️Полигон "Гожский" 6-я омбр. (Гродненский район) до 03.02;

◾️Полигон "Брестский" 38-я одшбр. (Брестский район) до 04.02;

◾️Полигон "Осиповичский" 51-я абр. (Осиповичский район) до 05.02;

◾️212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.02;

◾️230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 06.02;

◾️174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.02;

◾️Полигон "Лепельский" 19-я омбр. (Лепельский район) до 05.02.

Кроме того, 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") пока продолжает работу до 31.01 включительно.

"Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 40 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", — отмечает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, что по данным Генштаба, на территории Беларуси ныне находятся от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются.

Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси. По инормации СМИ, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер".

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