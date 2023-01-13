Совместные с РФ учения в Беларуси: означает ли это подготовку к новому наступлению на Киев

Украина самостоятельно и с помощью наших партнеров постоянно мониторит ситуацию на фронтах и подготовку врага к вероятному повторному наступлению.

Высшее военно-политическое руководство Украины не исключает попытки новой волны наступления РФ, однако совместные летно-тактические учения белорусских и российских военных, которые должны начаться на территории Беларуси 16 января, не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Угрозу не снимаем пока идет война и пока знаете, что прогнозируют новую очередь мобилизации в России. Пока угроза не снята. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопление материально-технических средств, оборудование территории с целью недопущения и предупреждения в действиях агрессора. Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ожидать в любое время", — подчеркнул он.

Угрозы со стороны Беларуси

Следует отметить, что 12 января руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что сейчас растет угроза российских ракетных ударов и атак беспилотниками из Беларуси. На территории соседней страны активно действует российская авиация. Он отметил, что на прошлой неделе на аэродром "Мачулищи" под Минском оккупанты перебазировали не менее десяти вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

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В то же время, что касается наступления со стороны Беларуси, то таких признаков пока нет. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. По его словам, на этом этапе "нет ничего, что могло бы вызвать беспокойство".

Напомним, что командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев также подчеркнул, что Беларусь на данный момент не представляет непосредственной угрозы для Украины, в то же время Силы обороны постепенно увеличивают свои оборонные способности на границе.

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