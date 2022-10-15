"Современная" техника путинской армии: россияне перебрасывают на фронт зенитные установки 40-х годов (видео)

В Сети появилось видео с "современной" техникой кафиров, с помощью которой они воюют против Украины. Это – зенитные установки С-60, разработанные еще в 1940-х годах.

Видео опубликовали на странице телеграмм-канала "СтратКом ВСУ".

Также читайте В России усилили охрану военкоматов из-за частых поджогов

"Очередная партия доисторического ла*на, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60, которые разработаны в 40-х годах прошлого века", — коротко подписал автор группы.

Видео, по словам автора, было снято в россйском городе Уфа. Он удивляется, где российское руководство откопало доисторические образцы зенитных установок, которые перебрасывают на фронт в Украину.

В российской армии – дефицит на технику

В Вооруженных силах РФ наблюдается дефицит оснащения военной техники благодаря украинской армии, которая либо уничтожает вражеское вооружение, либо забирает себе в арсенал. Российское руководство вынуждено искать советские образцы техники, чтобы опрокинуть в Украину. На днях появилась информация о том, что Россия хочет восстановить танки 60-х годов.

Также в снабжении техники россиянам на войну помогает Беларусь, которая же является плацдаромом для армии Путина. ВС РБ расконсервируют старую технику. СМИ сообщали, что в направлении Украины следуют еще 19 платформ, загруженных танками и "УРАЛами".

Вражеские цели в приложении: как работает "еПВО"

Читайте также: