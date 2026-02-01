Современная война: способны ли дроны заменить пехоту на фронте

© defence-ua.com

Несмотря на стремительное развитие беспилотных технологий и их массовое применение на войне в Украине, пехота и дальше будет оставаться ключевой силой на поле боя. Даже во время дронов солдаты все так же будут воевать в траншеях и окопах.

Так считает командир батальона ирландских гвардейцев Британской армии подполковник Бен Ирвин-Кларк, передает businessinsider.

По его словам, около 80% задач пехотинца остаются неизменными независимо от технологического прогресса.

«Пехотинец и сегодня должен быть физически вынослив, уметь выживать в полевых условиях и копать укрытие. Это почти не отличается от того, что было сотни лет назад», — объяснил Ирвин-Кларк.

По его словам, наземная война обладает свойством «регрессировать». Сколько бы высокотехнологичного оружия ни использовалось, рано или поздно все сводится к ближнему бою между солдатами на земле.

Уроки Украины для НАТО

Ирландские гвардейцы значительно расширили использование дронов после анализа войны в Украине. Из 300 военных батальона 78 уже являются пилотами или инструкторами по управлению БПЛА. Также создан специальный «дрон-хаб», где солдаты ремонтируют беспилотники и производят комплектующие с помощью 3D-печати.

Подразделение регулярно применяет дроны во время учений и создало специальную полосу препятствий для тренировки операторов.

Дроны — инструмент, а не замена солдата

Подобного мнения придерживаются и американские военные. Майор армии США Рэйчел Мартин подчеркнула, что меняются инструменты войны, но не ее фундаментальные принципы.

«Дроны — это только одно из средств выполнения задач. Во многих случаях другие виды вооружения могут быть более эффективными», — отметила она.

Бывший руководитель Командования будущих способностей армии США генерал Джеймс Рейни также заявлял, что война всегда будет оставаться человеческим делом, даже при активном использовании роботизированных систем.

Заменят ли дроны пехоту

По оценке британского офицера, беспилотники, бесспорно, являются частью предстоящей войны, однако они не способны полностью заменить солдата на земле.

«Технологии могут меняться, но потребность в пехоте никуда не исчезнет», — подытожил Ирвин-Кларк.

Война в Украине, где дроны играют критически важную роль из-за дефицита других видов вооружения, стала полигоном для всего мира. В то же время она показала, что даже в XXI веке решающим фактором на фронте остается человек с оружием в руках.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о том, сколько еще сможет воевать Украина. Он призвал, в частности, Великобританию, готовящуюся участвовать в так называемой Коалиции желающих гарантировать мир, учесть уроки британского премьера Невилла Чемберлена и политики умиротворения 1930-х годов.

Между тем министр обороны Германии сделал жуткую оговорку Запада. Борис Писториус сообщил о последствиях для Украины, если Запад приостановит помощь Киеву.