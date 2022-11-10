Современные ПВО, ракеты HIMARS и снаряды: США опубликовали перечень новой военной помощи ВСУ

США предоставили с 2014 года передали Украине военную помощь на 21,4 млрд долларов.

Пентагон в четверг, 11 ноября, объявил о новом пакете военной помощи ВСУ.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

США оказывают Украине военную помощь в 400 тысяч долларов. Туда войдут:

Ракеты для систем ПВО HAWK;

4 зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

21 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

10 000 120-мм минометных мин;

100 высокомобильных машин (HMMWV);

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к нему;

взрывная техника и средства защиты от холода.

Военная помощь США

В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 19,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины с начала правления администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21,4 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины и более 18,6 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

4 ноября США сообщали о предоставлении очередной военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошли противовоздушные системы и танки Т-72.

Ранее Байден отмечал, что США значительно помогают Украине с оружием, но далеко не всегда выполняют запросы Киева на оружие.

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