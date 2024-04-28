"Современные системы защиты неба нужны сейчас": Зеленский показал последствия ударов РФ по Украине – видео

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский террор возможен только потому, что оружия и решений для защиты жизни у Украины пока меньше, чем у России способности разрушать.

Глава государства также опубликовал видео с последствиями ударов оккупантов по разным городам Украины.

"Все знают, как эффективны «петриоты», «айрисы», «насамсы», «гоуки» и другие современные системы защиты неба. Они нужны сейчас здесь, в Украине: в Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Херсоне, на Донбассе и других наших городах, которые испытывают российские удары. Каждый лидер, каждое государство, каждый посол, которые помогают нам с ПВО сейчас, являются не только спасателями жизни, но и теми, кто уменьшает российский соблазн воевать. Чем меньше Кремль будет достигать террором, тем больше они будут заинтересованы в поиске мира. Мы должны принудить Россию к этому все вместе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Россия второй раз атаковала гостиницу в исторической части Николаева – фото последствий.

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