Современные студенты обучались в окопах и на картонных коробках писали тезисы для защиты дипломов

Тезисы для защиты диплома на картонной коробке, потому что в блиндаже другой бумаги не нашлось, семинары и лекции в окопе в перерыве между боями и экзамены под звуки взрывов – в этом году так учились украинские студенты.

Студенческий билет дает им право спокойно учиться в тылу, но решили, что нужны в армии. Истории студентов, ушедших на фронт и при этом не прервавших обучение, в ТСН.

Оксана Рубаняк диплом младшего бакалавра получает в сентябре, вместе с однокурсниками в июне не получилось, потому что была в окопе Донецкой области. «Она получила диплом с отличием. Она президентская стипендиатка. Она все время проучилась отлично и получала повышенную стипендию. Она из маленькой горной деревни, где в школе 60 учеников», — рассказывает о студентке директор Ивано-Франковского профессионального колледжа Прикарпатского национального университета Юрий Москаленко.

В первый же день полномасштабного вторжения 19-летняя Оксана с друзьями записались в терроборону, а затем попросились на фронт. Девушка стала пулеметчицей 72-й отдельной механизированной бригады. Ее служба все время проходит на нуле. «Мне предлагали работать в штабе, заниматься девичьей работой. Но мой ответ был прост – я пришла с ребятами, я буду с ним воевать, я с ними и уйду», – говорит Оксана.

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В отличие от многих собратьев Оксана обладала элементарными военными навыками: могла сложить автомат, умела из него стрелять, знала теорию. Ведь еще задолго до войны, записалась еще и на военную кафедру — факультативную для педагогического вуза. "Я понимала, что будет... Не хотела, чтобы это была война, но разум подсказывал, что что-то будет", — говорит пулеметчица.

Взять академотпуск и доучиться после победы преподаватели Оксане даже не предлагали. Госэкзамены она сдавала между боями. А вот собратья удивлялись, как пулеметница учится в окопах и еще успевает их подбодрить. «У меня реальный шок, увидев, что она еще успевала учиться. У нас небольшие кусочки отдыха, а она еще садится и учит. Я не знаю, так я бы смог», — говорит сослуживец.

Андрей Касьяненко – студент Харьковской юридической академии. Он только что рыл окоп, командир разрешил отойти в зеленку, чтобы безопасно пообщаться с журналистами ТСН по онлайн-связи. 22-летний юноша с первых дней агрессии – защищает от рашистов родной город. «Когда весь Харьков проснулся от взрывов, я встал, даже зубы не почистил, пошел в военкомат. В первый же час. Когда министр обороны Резников сказал, что мы ждем всех, кто может держать оружие, я посмотрел на себя в зеркало — у меня есть 2 руки, держать оружие я могу. И как показала история этих 6 месяцев, это – настоящая народная война, несмотря на то, что наша армия профессиональная», — говорит Андрей.

Андрей признается, что в школе уроки военной подготовки прогуливал. В вузе тоже не посещал военную кафедру, так что пришлось учиться с нуля, под взрывами. «Когда я попал в терроборону, мне дали автомат, я не знал, как его собирать. Я не умел из него целиться», – вспоминает юноша.

Но и от стационарного обучения студент-отличник не отказался принципиально. После победы мечтает стать антикоррупционным прокурором, а сейчас на втором курсе магистратуры. И хотя гаджетов-книжек между боями не открывает вообще, семестровые экзамены сдал отлично.

«Уровень интеллектуального потенциала у него зашкаливает. Он является руководителем дебатного клуба, многое сделал пользы для имиджа университета. Я смотрю не только по нему, но и по другим ребятам: они добровольно ушли с первого дня ни военной кафедры за плечами, ни опыта. Но они не могли с этим мириться», – убеждает проректор Харьковской Национальной юридической академии Юрий Барабаш.

В Виннице в техническом университете онлайн сдают госэкзамены и защищают дипломы будущие энергетики. Глава комиссии включил очередного выпускника и увидел кусты и юношу в военной форме. «Сразу стало ясно, что парень на фронте. В списках не видно, где местонахождение студента», — рассказывает глава государственной экзаменационной комиссии Винницкого технического университета Михаил Ганчук.

Защищался десантник Михаил Копытко, доклад для дипломной подготовил на картонной коробке – другой бумаги в блиндаже не нашел. Сначала оценку хотели ставить автоматом, говорят преподаватели, однако выпускник настоял на полноценном экзамене и получил заслуженную 4. «Когда закончится война, будет победа, они вернутся сюда и у них уже будет диплом. Нам нужны специалисты, классные специалисты. В частности, корректно оценены», — добавляет Ганчук.

Преподаватели надеются – все их студенты вернутся домой живыми, чтобы Украину, которую они сейчас защищают на фронте, восстанавливать и развивать своими знаниями.

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