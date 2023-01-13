Союзник ВСУ: жизнедеятельность бобров поможет отразить возможное наступление из Беларуси

Граница с Беларусью стала одним из самых ужасных мест для военного наступления, отмечают эксперты.

Жизнедеятельность бобров и погодные условия на границе Украины и Беларуси не способствуют новому наступлению россиян с белорусского направления.

В материале издания Sky News отмечается, что сейчас на границе с Беларусью много рек, вышедших из берегов, густой ил и сплошные болота.

Руководитель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что это ужасное место для проведения наступательной операции. Там много водотоков, очень мало дорог. Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией.

В свою очередь, украинские военные постоянно готовятся к возможному наступлению из Беларуси, поскольку такого варианта отвергать нельзя. Бригады территориальной обороны проводят постоянные учения в тяжелых условиях мутных зимних озер и обустраивают защитные позиции на границе.

"На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", – отмечает один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.

Представитель подразделения Сергей Хоминский заявил журналистам, что также на стороне Украины в этом месте встали бобры.

"Когда бобры строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, поэтому сейчас вода везде", – сказал он.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Силы обороны Украины постепенно увеличивают свои оборонные способности на границе с Беларусью.

Кроме того, ранее информировали, что на севере Ровенской области активно строят инженерные и фортификационные сооружения на границе с Беларусью.

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