Союзники прямо сейчас обучают 6000 украинских военных — генерал Милли

Украинские военные проходят обучение в 33 странах мира.

В разных странах Запада проходятобучение более 6 тысяч украинских военных.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли после 13-й встречи в формате "Рамштайн".

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Он уточнил, что украинские военные проходят обучение в 33 странах мира.

"Усилиями многих стран со всего мира более 6000 украинцев прямо сейчас проходят подготовку в сорока разных местах, по 65 курсам, в 33 странах мира на трех континентах", – заявил Милли.

Генерал отметил, что с начала полномасштабной российской агрессии более 11 тысяч украинцев прошли обучение с участием США.

"Мы сейчас проводим подготовку трех батальонов — танкового батальона и территориальной национальной гвардии", — сказал Милли.

Кроме того, генерал заявил, что на этапе подготовки к летнему контрнаступлению Украины союзники помогли подготовить около 60 тысяч военных, многие из которых уже выполняют задачи в зоне боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина действительно имеет потери техники на поле боя в рамках контрнаступательных действий, но у украинских военных достаточно техники для продолжения своего наступления.

Кроме того, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в своем наступлении на позиции российских захватчиков, но выводы относительно успешности операции делать рано.

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