Союзники Украины опасаются, что перелом в войне может произойти только в следующем году — Bloomberg

Среди европейских политиков все больше распространяется мнение о том, что украинцы не смогут добиться значительного успеха во время контрнаступления, поскольку российские захватчики успели хорошо окопаться на оккупированных территориях.

Об этом пишет Bloomberg.

Эти настроения резко контрастируют с тем, что было в конце прошлого года, когда украинская армия смогла быстрыми контрнаступательными операциями освободить значительные территории в Херсонской и Харьковской областях.

Европейские политики, которые помогают украинцам, рассказали, что сдержанно относятся к предстоящему контрнаступлению и рассматривают возможность продолжения интенсивной изнурительной войны в 2024 году.

В секретных документах Пентагона, которые недавно были слиты в сеть, указывается, что американские чиновники также скептически относятся к возможностям Украины отвоевать свои территории.

Издание пишет, что некоторые европейские чиновники не рассчитывают, что в этом году произойдет украинское наступление на Мелитополь. Один из чиновников заявил, что реалистичной считается возможность продвинуться на 30 километров, после чего все российские логистические пути окажутся в зоне доступа украинской артиллерии, а это может позволить создавать условия для наступления в 2024 году. Члены НАТО сейчас работают над повышением производственных возможностей, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для успеха.

Издание пишет, что эшелонированная защита, построенная оккупантами, будет очень трудно пробить и даже небольшие продвижения на фронте будут стоить тысяч жизней военных и значительных боеприпасов. Зимой оккупанты успели построить большое количество минных полей и рвов.

Ряд европейских чиновников заявляют, что контрнаступление, скорее всего, начнется в середине мая и будет на нескольких направлениях, часть которых будет военными ловушками для врага. Один чиновник рассказал, что начало контрнаступления необязательно будет главной частью всей операции, учитывая, что оккупанты к нему долго готовились.

Украинские аналитики ожидают, что контрнаступление будет позже мая, когда новые войска и западная техника будут достаточно интегрированы, чтобы обеспечить то, что, по их мнению, будет лучше и позволит победить врага. Пока фактическое время и направления наступления держатся в секрете.

В настоящее время союзники разрабатывают новые планы поставок вооружений для Украины, ожидая продолжения войны в 2024 году. Второе большое наступление украинских войск требует широкомасштабных поставок западного финансирования, оружия и боеприпасов.

Специалист по исследованиям России в военной сфере в Rand Corporation, аналитическом центре США, который прогнозировал войну на истощение с высокой ценой для обеих сторон, Дара Массикот заявила, что обе армии уже не такие, которые были в начале войны.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований, аналитического центра украинского правительства Николай Белесков заявил, что в обнародованных документах Пентагона указывается, что шансы Украины невелики, но в то же время Ллойд Остин говорит, что они дали нам все, что нам нужно. Это несоответствие, по его словам, "приводит нас к некоторым довольно неприятным выводам".

Он отметил, что США должны начать поставки ракет класса "земля-земля" производства компании Lockheed Martin Corp. Это позволит украинцы сдерживать перемещение боеприпасов и резервов, которые Россия использует для обороны.

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Блесков заявил, что сейчас главная проблема в том, что у Вашингтона есть разные приоритеты. "Война лишила Россию статуса большой угрозы на долгие годы, поэтому интересы США и Украины не обязательно совпадают", – заявил он.

В США считают, что Украина может использовать ракеты для ударов по территории России, что может расширить масштабы войны и подпитать пропаганду Кремля, утверждающего, что не вторгалась в Украину, а защищается от НАТО. Россия уже осудила поставки танков и высокоточных боеприпасов большой дальности как эскалационные.

Издание отмечает, что правительство США и других стран Запада уже неоднократно недооценивали возможности украинской армии, включая оценку, что Россия может захватить киев за 72 часа с начала наступления. Блесков напомнил, что в конце лета, перед стремительными прорывами украинской армии, на Западе тоже говорили, что ситуация на фронте зашла в тупик и стала патовой.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил мировое сообщество о негативных последствиях неправильного завершения войны с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война России против Украины может занять еще несколько лет.

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