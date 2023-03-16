Создадут ли в Украине разные уровни тревог: объяснили в Воздушных силах

В Украине было предложено создать уровни воздушных тревог. Однако это предложение неуместно, считают в Воздушных силах ВСУ.

В Украине не будут создаваться уровни воздушных тревог. Эта инициатива неуместна.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в соцсетях начали обсуждать идею создания разных уровней воздушных угроз. К примеру, желтого, оранжевого, зеленого.

"В чем опасность? В том, что люди начнут черпать информацию из других источников и начнут относиться "по-своему" к тревогам. Я хочу сказать, что все тревоги опасны", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Отдельно он добавил, что даже во время работы ПВО существует угроза, поскольку уже сбитые российские ракеты и дроны падают на землю.

"Даже когда вы уверены, что работает ПВО, сбивает 1-2 беспилотника, а могут работать и 2-4 ракеты - все это упадет вниз. Ракета весит много, есть взрывчатое вещество. После отработки по враждебному объекту все это падает на землю", - подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что Россия во время ракетных атак по Украине выпускает так называемые фальш-цели, которые должны спровоцировать работу украинской ПВО и позволить врагу увидеть расположение этих систем.

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