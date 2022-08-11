"Создается картинка": Арестович объяснил, почему оккупанты бьют по территории Запорожской АЭС

По его словам, именно поэтому оккупанты бьют по Никополю, пытаясь спровоцировать ВСУ на ответный огонь.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары российских оккупантов вблизи Запорожской АЭС.
Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
Арестович объяснил, что главная задача россиян – "создать картинку" у АЭС.
"Реакторы не горят, там бьют рядом – создается картинка. Понятно, что они не хотят повредить АЭС, они не хотят нанести поражение своим войскам. Они бьют по пустырям. Им важен дым и картинка, мол, украинские войска бьют" по АЭС", – говорит советник Офиса президента.
По его словам, именно поэтому оккупанты бьют по Никополю, пытаясь вытащить ВСУ на ответный огонь, чтобы средства контроля зафиксировали стрельбу украинской артиллерии по ЗАЭС.
"Но пока фиксируем мы и показываем, что они бьют и по АЭС и по Никополю", – подытожил Арестович.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что РФ перешла к откровенному ядерному шантажу.
Читайте также:
- "Тревожно застыли в ожидании событий": Арестович рассказал, что происходит на фронтах Украины
- Арестович рассказал, когда ВСУ могут освободить от оккупантов Херсон
- США поддерживают инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС — Госдепартамент