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"Создается картинка": Арестович объяснил, почему оккупанты бьют по территории Запорожской АЭС

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"Создается картинка": Арестович объяснил, почему оккупанты бьют по территории Запорожской АЭС

Фото: скриншот с видео

По его словам, именно поэтому оккупанты бьют по Никополю, пытаясь спровоцировать ВСУ на ответный огонь.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удары российских оккупантов вблизи Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович объяснил, что главная задача россиян – "создать картинку" у АЭС.

"Реакторы не горят, там бьют рядом – создается картинка. Понятно, что они не хотят повредить АЭС, они не хотят нанести поражение своим войскам. Они бьют по пустырям. Им важен дым и картинка, мол, украинские войска бьют" по АЭС", – говорит советник Офиса президента.

По его словам, именно поэтому оккупанты бьют по Никополю, пытаясь вытащить ВСУ на ответный огонь, чтобы средства контроля зафиксировали стрельбу украинской артиллерии по ЗАЭС.

"Но пока фиксируем мы и показываем, что они бьют и по АЭС и по Никополю", – подытожил Арестович.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что РФ перешла к откровенному ядерному шантажу.

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