Создается поле предстоящего боя: военный эксперт объяснил, почему Россия активировала ракетные удары

Происходит определенное переформатирование ведения войны — ракетные обстрелы как со стороны окупантов, так и со стороны Украины усилились. Украина бьет точно и уже гораздо дальше, чем было несколько месяцев назад. Русские тоже расширили свою номенклатуру и используют баллистические ракеты.

Действительно ли это переход в новую фазу воздушного противостояния, которое может происходить достаточно долго, – рассказал в рамках телемарафона эксречник Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Это не совсем новый формат. Происходит все именно так, как пишет военная книга. И российские оккупационные силы, и украинские силы обороны готовятся к предстоящим активным боевым действиям. С этой целью создается так называемое поле грядущего боя. С этой целью как российские оккупанты пытаются уничтожить нашу военную инфраструктуру, так и украинские силы обороны системно и настойчиво уничтожают военный потенциал российских оккупантов. Для этого и используются ракеты разного радиуса действия, россияне используют активно управляемые авиационные бомбы для того, чтобы максимально нанести вред нашей военной инфраструктуре, нашим военным объектам", — отметил он.

По словам эксперта, то, что делают наши системы ПВО, — за пределами возможного.

"Уничтожать самые эффективные, мощные распиаренные российские ракеты типа "Кинжал" — это действительно чудо. Очевидно, что такая ситуация будет и дальше продолжаться вплоть до того момента, пока или украинская армия перейдет в контрнаступление, или когда российская оккупационная армия будет пытаться использовать свое преимущество". а она на некоторых участках фронта сейчас имеет преимущество в личном составе, и в технике, и в вооружении, и то же наступление российской армии может начаться.Не слишком много у россиян тех ресурсов. эту тактику, которую сейчас россияне используют с целью нанесения комбинированных ракетно-бомбовых ударов по нашей стране, мы можем учитывать и соответствующим образом реагировать”, — отметил эксперт.

Россия повышает ставки — она запускает "Кинжалы", которые раньше не запускала по территории Украины. Наши иностранные партнеры стали говорить о коалиции истребителей. Поэтому возможно это новый этап противостояния.

“Конечно, россияне готовятся. Почему "Кинжалы"? Потому что россияне решили, что они нашли ту же цель, которая для них стратегически важна. Много сейчас дискуссий идет о том, попали или нет россияне минувшей ночью по нашему комплексу противовоздушной обороны класса Patriot. Я доверяю официальным источникам информации. Официальный спикер говорит, что не попали. Это действительно очень важная история, потому что мы не можем позволить себе такой огромные потери. Более того, я снова подчеркиваю, что наши операторы противовоздушной обороны знают свое дело, действуют комбинированно, системно и таким образом, чтобы не подвергать смертельной опасности тех самых операторов, которые непосредственно задействованы в эксплуатации и использовании этой очень важной и очень мощной техники”., – прокомментировал Владислав Селезнев.

Напомним, украинские Воздушные силы смогли сбить российские ракеты " Кинжал ", ранее считавшиеся "несбивными".

Напомним, что Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

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