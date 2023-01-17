Создал себя с нуля и писал стихи: что известно о погибшем в Днепре тренере по боксу (фото)

Михаила на улице ждали две дочери, когда в квартиру с их отцом прилетела российская ракета.

Главный тренер по боксу Днепропетровской области Михаил Кореновский погиб в собственной квартире в результате ракетного удара по дому в областном центре. Его жена Ольга рассказала, как незадолго до атаки вместе с двумя дочерьми вышла погулять во двор.

Об этом Ольга Кореновская написала на своей Instagram-странице.

"Еще вчера вместо этой дыры была моя квартира, в которой я с семьей прожила 9 лет. На момент взрыва я с детьми гуляла на бульваре Славы, а муж после соревнований приехал домой, поел и должен был выйти к нам", – говорится в сообщении вдовы погибшего.

Женщина до последнего надеялась, что Михаил успел выйти из квартиры до ракетному удара. Однако 15 января спасатели извлекли его тело из-под завалов дома.

Фото с Instagram-страницы Ольги Кореновской

Фото с Instagram-страницы Ольги Кореновской

Фото с Instagram-страницы Ольги Кореновской

Своими воспоминаниями о Кореновском в Сети поделились его друзья и знакомые, которые долго не могли поверить, что он погиб. Одесский тренер Александр Коденчук рассказал, что они с Михаилом жили в разных городах, общались редко, но плодотворно.

"Он открывался не каждому, но внутри очень добрый, относился с уважением, с чувством силы и целеустремленности. Был суровый и одновременно сентиментальный, как-то мы шли по какой-то херсонской улочке и он читал собственные стихи, которые вполне могли быть напечатаны в каком-то сборнике — это я еще старыми критериями, ну вы понимаете", – написал Коденчук.

Он добавил, что Кореновский "создал сам себя с нуля с минусовыми возможностями". Человек был очень разносторонним и для достижения результата пользовался богатым инструментарием.

"О таких, как он, можно сказать: сын земли. В пятницу прислал весточку, а в субботу вся страна узнала о Днепропетровской трагедии", – написал товарищ погибшего.

СВЕТАЯ ПАМЯТЬ О СВЕТОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Мы жили в разных огородах, но в одном мире. Общались редко, но плодотворно. Открывался... Опубликовано Александром ОлеговичемВоскресенье, 15 января 2023 г.

Кореновского с детства знал начальник управления физической культуры и спорта Одесского горсовета Руслан Пуздрач. Он вспоминает Михаила как очень порядочного человека, Одессита с большой буквы, классного спортсмена и парня.

Очень порядочный Человек, Одессит с Большой буквы, это ужас, война в каждом доме, Олимпийские лозунги — спорт вне политики... Опубликовано Ruslan Puzdrach Воскресенье, 15 января 2023 г.

Друг погибшего Михаил Мешков рассказал, что после ракетного удара искал Михаила целый день.

"И я слушал стихи Михаила. Искал его, сегодня целый день ему писал и отправлял голосовые сообщения. Поздровляли друг друга на Новый год и Рождество. Я ему написал недавно, и он прочитал, я уверен. Дорогой мой друг, я тебя буду искать до конца своей жизни!" – написал Мешков.

Заметим, что Кореновский был одним из первых тренеров по боксу известной бойца смешанных единоборств Марины Мороз. Спортсменка также высказалась о гибели своего наставника.

"Не могу поверить в это. Я выиграла свой первый чемпионат Украины по боксу под его руководством", – написала в Instagram-сториз Мороз.

За свою тренерскую карьеру Кореновский воспитал не одного бойца. Все подопечные благодарны своему наставнику за уроки и вспоминают о нем с добрыми словами. Так, друг Михаила из боксерского клуба Fight Stuff поблагодарил мужчину за 18 лет дружбы.

"Ты был моим тренером и другом. Ты тренировал меня 18 лет назад, а потом тренировал моих детей, ты помогал тренировать нашу молодежь, давал наставления и поддерживал нас во всем. Случилось большое горе для нас, для друзей и всего боксерского сообщества. Ты воспитал большое количество детей и делал их чемпионами. Мы все время будем тебе благодарны! И будем поддерживать твою семью, как ты нас", – говорится в сообщении товарища погибшего.

Царство небесное, братское сердце Я хочу поблагодарить тебя за дружбу, за те 18 лет, которые мы дружили. Ты был моим... Опубликовано Fight Stuff-Club Воскресенье, 15 января 2023 г.

Напомним, российские захватчики 14 января противокорабельной ракетной Х-22 нанесли удар по многоэтажке в Днепре, в которой проживали 1700 человек. В результате вражеской атаки были полностью разрушены 72 квартиры и погибли 45 человек (шестеро из них – дети). Еще 79 человек получили травмы разных степеней тяжести.

Спасатели три дня разбирали завалы на месте ракетного удара и 17 января поисково-спасательная операция была остановлена. В то же время 25 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Также неопознанными остаются 15 тел.

"Люди пытались помогать": что происходило в первые часы на месте трагедии в Днепре

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