Создали дефицит, чтобы подзаработать: яйца из России завозятся в Херсон, но украинцы их бойкотируют

Создали дефицит, чтобы подзаработать: яйца из России завозятся в Херсон, но украинцы их бойкотируют

Но перед праздниками все же люди вынуждены покупать их.

После того, как рашисты разбомбили Чернобаевскую птицефабрику и закрыли въезд украинским продуктовым грузам в оккупированный город, возник дефицит куриных яиц. И оккупанты пытаются на этом заработать.

Об этом говорится в ТСН.

Яйца завозят из оккупированного Крыма, на бирках надпись – произведено в Воронеже, или Чувашии. Теперь херсонцы поделились на тех, кто вынужден покупать их, и на тех, кто любой русской продукции объявил бойкот. Люди ждут яйца именно от украинских кур, их пытаются привозить на рынок люди из окрестных сел, но из-за российских блокпостов это делать крайне опасно.

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Работу крупнейшей в Европе Чернобаевской птицефабрики россияне заблокировали месяц назад. Уничтожили электроподстанцию и обстреляли машины с кормами. 4 миллиона кур нечем было кормить – часть птиц владельцы успели раздать людям, однако большинство кур погибло.

В то же время из Львовщины в оккупированные села Херсонщины удалось доставить грузовик с продуктами, лекарствами и средствами гигиены. Помощь собирали львовские волонтеры, также присоединились украинцы, живущие в Мюнхене, Берлине, Мадриде и итальянском Салерно.

Все украинские грузы в Херсон и близлежащие населенные пункты оккупанты в настоящее время блокируют. Так что доставлять гуманитарную помощь волонтерам пришлось обходными путями. Логистика, говорят они, была очень сложной, подробностей не разглашают. Пищевые и лекарства сначала доставили в подконтрольные Украине села, а затем подпольно передавали и на оккупированную территорию. Говорят, в селах, захвативших россияне, гуманитарный кризис — особенно остро люди нуждаются в лекарстве.

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