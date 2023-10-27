Создали видимость: в Крыму оккупанты на аэродроме нарисовали четыре истребителя

На то, что самолеты могут быть фейком, указывает то, что на них отсутствуют тени.

Российские военные пытаются создать истребители на аэродроме в оккупированном Крыму рисунками.

Об этом сообщает OSINT-расследователь MT Anderson.

Как отмечается, оккупанты на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе на линии полета, вероятно, нарисовали четыре единицы истребителей МиГ-31. Это видно по спутниковым снимкам. А на то, что самолеты могут быть фейком, указывает то, что на них отсутствуют тени.

А по мнению расследователя, оккупанты используют ангары, чтобы защитить или скрыть свою авиацию.

Фото: MT Anderson

Напомним, что в Крыму партизаны обнаружили большое место дислокации кафиров в районе Джанкоя.

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