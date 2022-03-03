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Создали "зеленый коридор": из двух обстрелянных оккупантами городов под Киевом вывезли более 1,5 тысяч человек (видео)

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Создали "зеленый коридор": из двух обстрелянных оккупантами городов под Киевом вывезли более 1,5 тысяч человек (видео)

УНІАН

Большинство людей вывезли по железной дороге.

Из городов Буча и Ирпеня Киевской области, оказавшихся под обстрелами российских оккупантов, вывезли более полутора тысяч человек.

Об этом сообщил 3 марта глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, областные и местные власти, тероборона и "УЗ" создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек. Еще 250 человек смогли вывезти на автобусах.

"Сейчас всех везут в западные регионы страны, в безопасность. Для тех, кто остается жить в Ирпене и Буче, планируется продуктовая помощь", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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