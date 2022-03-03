Создали "зеленый коридор": из двух обстрелянных оккупантами городов под Киевом вывезли более 1,5 тысяч человек (видео)

Создали "зеленый коридор": из двух обстрелянных оккупантами городов под Киевом вывезли более 1,5 тысяч человек (видео)

Большинство людей вывезли по железной дороге.

Из городов Буча и Ирпеня Киевской области, оказавшихся под обстрелами российских оккупантов, вывезли более полутора тысяч человек.

Об этом сообщил 3 марта глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, областные и местные власти, тероборона и "УЗ" создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек. Еще 250 человек смогли вывезти на автобусах.

"Сейчас всех везут в западные регионы страны, в безопасность. Для тех, кто остается жить в Ирпене и Буче, планируется продуктовая помощь", — сказал он.