"Создана для Третьей мировой": эксперты оценили угрозу ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"

Сама ракета, скорее всего, имеет прямоточный реактивный двигатель, использующий ядерный реактор.

Российская ракета "Буревестник", которая предназначена для обмена ядерными ударами в условиях Третьей мировой войны РФ против стран НАТО, в частности, США.

Об этом рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ракеты подобного типа созданы для ситуации "судного дня", Третьей мировой войны.

"Это единственный шанс ее использования, поэтому никакой дополнительной угрозы для Украины она не представляет и составлять не будет", — заявил Катков.

Характеристики ракеты

Главред Defense Express охарактеризовал ее свойства.

"Сама ракета, скорее всего, имеет прямоточный реактивный двигатель, использующий ядерный реактор. То есть ядерный реактор нагревает непосредственно воздух, проходящий через двигатель, после чего происходит реактивная тяга", — отметил Олег Катков.

Отметим, в России, вероятно, готовятся к испытаниям ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", о чем, в частности, сообщили в The New York Times. В ГУР считают, что это может быть очередной демонстрацией, ориентированной на российскую целевую аудиторию.

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