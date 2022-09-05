Создание международного трибунала для политического руководства России: Ермак рассказал детали

Президент Европарламента заявила, что жестокость войны в Украине переходит все возможные пределы.

За все преступления РФ должна отвечать. Все, кто является архитектором этой войны, должны быть не только исторически унижены, но и наказаны за агрессию против Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в онлайн-формате на выставке, посвященной экспонируемым в Брюсселе российским военным преступлениям.

"Вместе с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой призвали поддержать создание международного трибунала для политического руководства России", – отметил он.

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"Доказательство факта преступления агрессии против Украины станет основанием для приговора. Это либо пожизненное лишение свободы, либо значительные сроки заключения. А фактическое исполнение приговора состоится, как только кто-то из подсудимых появится на территории страны, присоединившейся к договору о создании специального международного трибунала. Для этого существуют три пути: либо международный договор между Украиной и другими государствами, либо соглашение с ООН, либо соглашение с ЕС или Советом Европы", – рассказал он.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с Международным уголовным судом в Гааге, а создание специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины лишь дополнит работу этого суда.

Со своей стороны, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что жестокость войны в Украине переходит все возможные рамки.

"Украинцы страдают ради свободы всей Европы. Поэтому Европа будет помогать вам до последнего. И мы, как и вы, требуем привлечь к ответственности Владимира Путина и Александра Лукашенко. Потому что автократия – это не то, к чему мы в Европе можем вернуться. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы остановить это", – заявила Мецола.

Организаторы события – Фонд Виктора Пинчука и Офис президента Украины.

Напомним, Россия массово обстреливает украинские города и села вдоль линии фронта.

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