Создание международного трибунала для политического руководства России: Зеленский рассказал детали

В рамках встречи в ОП дипломатам были представлены детали инициативы Украины по созданию специального международного трибунала по наказанию России за преступление агрессии против Украины.

В Офисе президента Украины состоялась встреча группы под руководством Андрея Ермака, работающей над присоединением Украины к Организации экономического сотрудничества и развития – встреча с послами G7 и других государств-партнеров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 16 сентября.

"Это чрезвычайно важное направление, которое имеет значение и в контексте европейской интеграции, и в контексте внутренней трансформации нашего государства", — отметил он.

Также читайте Украина получит системы NASAMS от США в течение двух месяцев — Пентагон

В рамках встречи дипломатам были представлены детали нашей инициативы по созданию специального международного трибунала по наказанию России за преступление агрессии против Украины.

"Благодарю представителей "Большой семерки" и других стран-партнеров за готовность поддерживать Украину", — отметил президент.

Напомним, под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

Читайте также: