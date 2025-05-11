Создание "серой зоны" на фронте: эксперт объяснил, почему это не поможет остановить войну

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Если Украина согласится на создание «серой зоны», россияне очень быстро и без выстрелов продвинутся вперед.

Такое мнение в прямом эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик Алексей Гетьман.

«Это не поможет остановить войну. Если создать серую зону, то россияне очень быстро без выстрелов, потому что если демилитаризованная зона, там стрелять нельзя, займут эти позиции. Такой опыт у нас уже, к сожалению, есть, они так поступали. Потом, что означает 15 км? Ну, это красиво звучит. То есть мы держим позиции, например, у Покровска. Держим их уже около Торецка 10 месяцев. 15 километров, нам отойти за Покровск? Ну о чем разговор? Ни о чем», — отметил спикер.

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По его словам, эту тему должны изучить военные и доносить информацию напрямую до президента Украины. Исходя из его заявлений следует, что он консультировался с военнослужащими.

Напомним, Владимир Зеленский считает «безжизненной» идею создания на фронте демилитаризованной зоны.

«Если согласиться на буферную зону и отойти на 15 км, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет якобы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что до них будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Эта идея на сегодняшний день безжизненная», — подчеркнул Зеленский.