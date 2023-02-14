Созданный на основе легендарного Ф-16: искусственный интеллект на протяжении 17 часов руководил истребителем

Учебно-тренировочный истребитель VISTA X-62A от Lockheed Martin успешно прошел испытание под управлением нейросети. Его создали на основе легендарного Ф-16.

Об этом идет речь на официальном сайте.

Отмечается, что VISTA является единственным в своем роде учебным самолетом, разработанным компанией Lockheed Martin Skunk Works®. Он оснащен программным обеспечением и построен на открытой системной архитектуре. Именно это позволяет ему имитировать лётно-технические характеристики других самолетов.

«VISTA позволит нам параллельно разрабатывать и тестировать передовые методы искусственного интеллекта с новыми конструкциями беспилотных транспортных средств, – заявил доктор М. Кристофер Коттинг, директор по исследованиям Школы летчиков-испытателей ВВС США. — Этот подход в сочетании с целенаправленным тестированием новых систем транспортных средств по их производству позволит быстро развить автономию для неуправляемых платформ и позволит нам предоставить тактически важные возможности нашему боевому истребителю», — говорится на сайте.

Следовательно, в ходе испытаний искусственный интеллект впервые осуществил управление боевым самолетом. Известно, что продолжался полет 17 часов и проходил на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

В компании надеются, что самолет продолжит играть роль в развитии возможностей искусственного интеллекта и автономии авиации США. В частности, полеты возобновятся на авиабазе Эдвардс в течение 2023 года.

В США новая модель искусственного интеллекта прошла экзамен на получение медицинской лицензии. Речь идет о тесте, который нужно сдавать врачам перед началом практики.

Читайте также: