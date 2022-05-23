Если убьют Зеленского: президент рассказал о создании двух Кабминов и передаче власти в государстве

Если убьют Зеленского: президент рассказал о создании двух Кабминов и передаче власти в государстве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае успешного покушения на него в Украине создали "зеркальный" Кабмин.

По его словам, украинские власти понимают все риски, поэтому у них есть план "Б", если все же российским военным удастся успешно осуществить покушения на руководство Украины, прежде всего на президента.

Об этом украинский президент сообщил журналистам в Украинском доме в Давосе в понедельник, 23 мая.

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"Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", — рассказал глава государства.

Напомним, что в настоящее время удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на президента Украины, которые готовили российские варвары. Впрочем, по мнению самого Владимира Зеленского, 10 покушений на него – это не так много, и что у кремлевского диктатора Владимира Путина есть сейчас более важные проблемы.

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