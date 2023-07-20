"Созданы все условия, чтобы вернуть город": Сырский о стратегическом значении Бахмута

ВСУ могут вернуть город сейчас с меньшими в десятки раз потерями.

Бахмут является центром сосредоточения основных направлений и дорог. В частности, через город идет дорога из Дебалбцево, Северска, Горловки, Константиновки, Славянская.

Об этом рассказал руководитель Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью BBC News Украина.

Сырский отмечает, что благодаря развитой сети дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех операционных направлениях.

"Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий", – говорится в сообщении.

Он продолжает, что буквально в трех километрах под Бахмутом начинается следующий город Часов Яр. И здесь нашим войскам важно остановить врага в городе, который там находится в низине.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями", — добавляет Сырский.

Отметим, россияне отступают без возможности вернуть утраченные позиции в Запорожском направлении и к югу от Бахмута на Донбассе. Причиной тому отсутствие подкрепления и ротаций в близкий тыл.

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