"Создаст условия для расширения агрессии": генерал заявил, что после захвата Донбасса Россия пойдет дальше

Достижение Россией целей – оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах – не удовлетворит амбиции РФ, а создаст условия для расширения агрессии.
От начала полномасштабной войны России против Украины потери оккупантов составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и техники.
Об этом рассказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на пресс-конференции 11 мая.
"Потери противника к этому времени с начала так называемой специальной операции уже составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники", – сказал Громов.
"Но даже достижение противником декларируемой цели второго этапа так называемой специальной операции – это оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах – вероятнее всего, не удовлетворит амбиции противника, а лишь создаст условия для расширения агрессии", – заметил генерал.
Он также сообщил, что, несмотря на все трудности, ВСУ достойно выполняют задачи по обороне Украины и свой конституционный долг.
Напомним, 11 мая в Минобороны сообщили, что ВСУ выиграли первую фазу войны с Россией, но впереди еще длительный этап борьбы до полного очищения Украины.
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