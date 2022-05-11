"Создаст условия для расширения агрессии": генерал заявил, что после захвата Донбасса Россия пойдет дальше

"Создаст условия для расширения агрессии": генерал заявил, что после захвата Донбасса Россия пойдет дальше

Достижение Россией целей – оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах – не удовлетворит амбиции РФ, а создаст условия для расширения агрессии.

От начала полномасштабной войны России против Украины потери оккупантов составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и техники.

Об этом рассказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на пресс-конференции 11 мая.

"Потери противника к этому времени с начала так называемой специальной операции уже составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники", – сказал Громов.

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"Но даже достижение противником декларируемой цели второго этапа так называемой специальной операции – это оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах – вероятнее всего, не удовлетворит амбиции противника, а лишь создаст условия для расширения агрессии", – заметил генерал.

Он также сообщил, что, несмотря на все трудности, ВСУ достойно выполняют задачи по обороне Украины и свой конституционный долг.

Напомним, 11 мая в Минобороны сообщили, что ВСУ выиграли первую фазу войны с Россией, но впереди еще длительный этап борьбы до полного очищения Украины.

Россияне с большими потерями выводят свои подразделения из Харьковской области – карта боев по состоянию на 11 мая

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