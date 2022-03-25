Создатель "Орла и Решки" Синельников о том, как оккупанты вошли в его дом: "Они захотели кофе"

Режиссер и ведущий считает, что ему повезло, потому что его узнали.

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, как лично состоялась его встреча с русскими оккупантами в собственном доме.

Как рассказал Синельников в "Дневнике войны", для его семьи война началась в первый же день – 24 февраля. Захватчики вели активные боевые действия в Гостомеле в Киевской области, где и расположен дом ведущего.

"Первая встреча была за два-три дня до того, как они пришли к нам в дом. Мы их видели, они ходили к соседям. Мы уже знали, что происходит. Потому что у меня дом был крайний, возле леса. И к нам пришли. Мы уже знали, что нужно открывать дверь, потому что весь этот день были выстрелы в одну сторону, когда не идет война, и с двух сторон стреляют, а просто в одну сторону автоматные очереди, ты понимаешь, что просто людей расстреливают. Пришла SMS от друзей, которые рядом живут, которые пишут: открывайте дверь, ни в коем случае не сопротивляйтесь, будьте вежливы, дайте им все посмотреть и есть шанс, что все будет хорошо. Мне очень повезло, что меня узнали, считаю, что именно поэтому они были более лояльны", — сказал Синельников.

Дневники войны: как Евгению Синельникову удалось уехать с горячей точки

Он также поделился, что во время "визита" российские оккупанты попросили его, чтобы он сделал им кофе:

"Была такая страшная вещь, я сейчас ее очень часто вспоминаю, когда они все проверили, я им уже дал автограф и они спросили, можно ли кофе сделать, потому что захотели кофе. А что ты им скажешь? Конечно могу сделать вам этот кофе и когда один из них, у нас было четыре ребенка и девочка 8 лет, она бегала-бегала, она такая хохотушка и он стал и говорит: "У меня такая же. Так хотелось бы ее увидеть". И это с одной стороны ты его ненавидишь, потому что он пришел и разрушил твою жизнь, с другой – он тоже человек. У него тоже семья. Зачем ты это делаешь?" – сказал Синельников.

Отметим, что после двух недель под адскими обстрелами Евгению Синельникову вместе с семьей удалось выехать по "зеленому коридору". Евгений и его 8-летний сын сейчас находятся в безопасности.

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