Создатель шоу "Орел и Решка" рассказал, как бежал из Бучи: "Мы из этого ада уехали"

Евгений Синельников вырвался из рук оккупантов благодаря зеленому коридору.

Создатель и режиссер тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников оказался в заложниках российских оккупантов в Буче.

Только через две недели ему вместе с семьей удалось вырваться из рук оккупантов. В телеэфире шоумен рассказал, что они спасались благодаря зеленому коридору. Синельников вместе с семьей убегал из Бучи на собственном авто.

"Нам очень и очень повезло. У нас не было связи. Лишь некоторые сообщения получали. Нам сообщили, что сегодня есть зеленый коридор. Мы решили, что нужно попробовать, потому что оставаться было ужасно. Каждый день становилось все хуже, хуже и хуже. Мы приехали к площади. Было очень много автомобилей. Люди садились в автобусы, но эти автобусы не выпустили оккупанты. Колонна из автомобилей двинулась, ну и мы поехали за ними, потому что не знали, что и как и оно. Это было так приятно, когда мы из этого ада уехали", — рассказал режиссер.

К слову, Синельников был в Буче вместе с 9-летним сыном. Все это время он старался как-нибудь его отвлечь. Впрочем, эти события повлияли на его психику.

Евгений Синельников с сыном / instagram.com/synelnykov_yevgen

"Мы пытались как-то отвлечь детей. Даже когда мы ехали, они все рассматривали. Когда были самые ужасные кадры, я им говорил, чтобы они закрыли глаза и не смотрела. Потому что это было ужасно на самом деле. Мне казалось, что вроде бы все неплохо. Но я понял, что это не обошлось бесследно. Сейчас он (ред. - сын) держится. Но он уже понимает, что есть военные самолеты, военная техника, что людей убивают. Это не обошлось бесследно", — рассказал Евгений.

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