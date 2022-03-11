Создатель шоу "Орел и Решка" со слезами рассказал, как российские оккупанты пришли к нему домой

Две недели Евгений Синельников вместе с маленьким сыном были в заложниках у русских захватчиков.

Создатель и режиссер тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников пробыл две недели в заложниках у русских оккупантов в Буче.

Наконец-то Синельникову с ребенком удалось вырваться из рук оккупантов благодаря зеленому коридору. После освобождения Евгений записал видео, в котором со слезами на глазах рассказал, что им с сыном пришлось пережить за эти две недели:

"Мы все живы. Мы вырвались благодаря зеленому коридору, уже в безопасности. Но эти две недели, конечно, были, это был настоящий ад. Авиация, кадыровцы, артиллерия. Встреча с врагом в своем доме лицом к лицу", — сказал Синельников.

Он также добавил, что когда путешествовал по нашей стране, то всегда говорил своему сыну, чтобы он смотрел вокруг и восхищался красотой Украины:

"На этот раз впервые в жизни мы ехали по зеленому коридору через Бучу и Гостомель и я говорил своему ребенку: "Закрой глаза". Это просто даже для взрослой психики очень тяжело. Сгоревшие дома, просто многоэтажки, разрушены все. Тела, которые лежат", — сказал не сдерживая слез Синельников.

В то же время режиссер подчеркнул, что проехав "вынужденное путешествие" почти по всей Украине он был поражен сплочением людей:

"Как каждый поддерживает друг друга. Как просто на трассе раздают горячую еду бабушки, как раздают одежду. Как психологически поддерживают друг друга люди. Это именно то, чем мы победим! Они воюют с Украиной, а победят украинцы! Слава Украине!" – сказал Синельников.

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