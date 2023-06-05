Создавали "иллюзию": россияне провалили эвакуацию в Запорожской области

"Эвакуация" окупантов продолжалась не долго, через два – три дня люди начали возвращаться.

Так называемая российская "эвакуация" местного населения с прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянск и в Россию потерпела крах.

Об этом рассказал депутат Запорожского областного Совета Сергей Лышенко, передает 24 канал.

По его словам, оккупанты разрешали выезжать только ограниченному количеству людей. В целом, российская "эвакуация" населения из Запорожской области — это очередная информационная спецоперация врага.

"Да, россияне хотели показать, что в Запорожье очень боятся провокаций и контрнаступления ВСУ. Поэтому они якобы организовывали вывоз людей, эвакуировали государственные учреждения, закрывали магазины и т.д.", — отметил Лышенко.

Он добавил, что "эвакуация" окупантов продолжалась не долго, через два – три дня люди начали возвращаться.

"Люди через день возвращались и сообщали, что оккупанты не позволяют всем выезжать, а вывозят только избранных", – сказал депутат Запорожского облсовета.

Он убежден, что россияне создали иллюзию, что они увозят или эвакуируют местное население.

"Россияне создали списки людей, которые должны уехать. Они сделали это специально для того, чтобы не парализовать работу на местах и не создавать хаос, а в то же время на местах можно было что-то сделать", — резюмировал эксперт.

Между тем , в Харьковской области решают вопрос о возможной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов из-за увеличения количества обстрелов Россией.

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